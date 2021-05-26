شكرا لقرائتكم خبر عن استئناف تصوير فيلم " ليلة العيد" بالحزام الأخضر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استأنف المخرج سامح عبد العزيز تصوير فيلم " ليلة العيد "، بحارة السبكى بمنطقة الحزام الأخضر فى أكتوبر، وذلك بعد توقف بسبب انشغال أبطال الفيلم بتصوير أعمال رمضانية.

الفيلم يضم نخبة من النجوم في مقدمتهم الفنانة يسرا وسميحة أيوب، ريهام عبدالعفور، سيد رجب، يسرا اللوزى، عبير صبرى، هنادى مهنى، محمد لطفى، نهى صالح، مايان السيد، عارفة عبد الرسول،

الفنانة يسرا انتهت من تصوير أسبوع واحد فقط من فيلم "ليلة العيد"، للمؤلف أحمد عبد الله، ومن إخراج سامح عبد العزيز، حيث يرصد معاناة وقهر المرأة المتزوجة وسوء معاملة الرجال لزوجاتهم، خاصة أن أحداث الفيلم تدور فى إطار درامى واجتماعى فى يوم واحد وهو وقفة العيد.

وجاء تعاون المخرج سامح عبد العزيز مع يسرا بعد نجاحهما سوياً فى مسلسل "خيانة عهد" و" حرب أهلية " في العامين الأخيرين والنجاح الذى حققاه سوياً،