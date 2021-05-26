شكرا لقرائتكم خبر عن تطورات الحالة الصحية لـلفنان شريف دسوقى من الغرفة 319 بمستشفى دار الشفاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر مقرب من أسرة الفنان شريف دسوقى أنه بات يشعر بحالة نفسية أفضل بعدما علم بحالة الاهتمام الجماعية به بداية من الرئيس عبد الفتاح السيسى والفنانين والجمهور ، فلا حديث يعلو فوق أحدث تطورات الحالة الصحية للفنان شريف دسوقى، خاصة بعدما وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى بعلاجه على نفقة الدولة، ومنحه معاشا استثنائيًا ومتابعة الحالة، بعدما أجرى عملية جراحية لبتر ساقه في أحد المستشفيات بمدينة الإسكندرية، وتم نقله أمس لمستشفى دار الشفاء لمتابعة الحالة الصحية له

هذا ما دفعنا للاطمئنان عليه من خلال زيارته في المستشفى الذى يمكث فيها حالياً، حيث كشف مصدر مقرب من أسرته يمكث معه والذى صاحبه من الإسكندرية حتى القاهرة عن أنه يشعر بحالة نفسية أفضل بعد علمه بمدى الاهتمام بحالته الصحية من رئيس الجمهورية وحتي زملاءه في الوسط الفني ومحبيه ممن تعلقوا بأدواره.

وقد تم منع الزيارة عنه بأوامر الأطباء، إذ يمكث في الغرفة رقم 319، كما أكد أحد الأطباء في المستشفى بمجرد سؤاله عن حالته النفسية أنه بات أفضل بصورة كبيرة، خاصة انتقل لمستشفى دارالشفاء

جدير بالذكر أن نقابة المهن التمثيلية، برئاسة الفنان أشرف زكى، توجهت بالشكر للرئيس السيسى على وقوفه بجانب أزمة الفنان شريف دسوقى، وقالت فى بيان صادر عنها: "تتقدم نقابة المهن التمثيلية الممثلة لجموع فنانى مصر بخالص الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى، على متابعته الشخصية ورعايته لجموع الشعب المصرى وسرعة توجيهات سيادته لعلاج ورعاية الفنان شريف دسوقى فى أزمته الصحية، بصرف معاش استثنائى له تقديرا لدوره الفنى، وهو الأمر الذى يعكس اهتمام ورعاية سيادته للشعب المصرى".