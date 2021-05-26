شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى درويش ينقل رسالة من شريف دسوقى: "شكرا للرئيس السيسى الأب وإحنا مش بتوع حداد" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نقل الفنان مصطفى درويش، رسالة من صديقه الفنان شريف دسوقى، الذى يعالج حاليا بمستشفى دار الشفاء بعد عملية جراحية لبتر ساقه، قدم خلالها الشكر لرئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى.

وكتب درويش، عبر حسابه على فيس بوك: "عن شريف دسوقى.. شكرا كل الناس اللى سألت عليا، كلمتنى أو بعتت رسالة أوعلى موقع للتواصل الاجتماعى شكرا ليكم وبحبكم جدا".

وأضاف دسوقى: "شكرا سيادة رئيس الجمهورية الأب، وزى ما بتقول إحنا مش بتوع حداد، فبإذن الله أعدى المرحلة دى وأكمل رسالتى شكرا لحضرتك "، مضيفا: "بحبك يا أستاذة كاملة وألف ألف مبروك فرح بنتك، كان نفسى أكون معاكى.. بحبك جدا، وللناس كلها متقلقوش أنا قدها بيكم والحمد لله قضاء ربنا وأنا راضى بيه".





وتم نقل الفنان شريف دسوقي أمس من أحد المستشفيات بمحافظة الإسكندرية، إلى مستشفى دار الشفاء بالقاهرة لاستكمال علاجه على نفقة الدولة، وذلك وفقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتقديم كافة سبل الرعاية الطبية اللازمة له.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمي للوزارة، أن هناك فريق طبي يضم استشاريين في تخصصات الجراحة العامة، وجراحة الأوعية الدموية، والباطنة، وأمراض السكر،يتابع حالة الفنان الطبية بشكل دورى، كما تتابع الدكتورة هالة زايد تطورات الحالة الصحية للفنان شريف دسوقي عن كثب وما يتم تقديمه من خدمات طبية له، وكذلك الاطلاع على التقارير الخاصة بالحالة الصحية له .