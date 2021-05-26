شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد سعد ينتهى من تسجيل أغنيته الجديدة "مبروك" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى النجم أحمد سعد من تسجيل أغنية جديدة بعنوان "مبروك"، وتحمل الأغنية طابع البهجة، وقال مؤلف الأغنية محمد فتحى لـ"الخليج 365"، إن أحمد سعد يقدم هذه الأغنية بشكل جديد وقد تكون مفاجأة للجمهور، معربا عن أمنياته أن تنال إعجاب الجمهورعند طرحها.

وطرح مؤخرا أحمد سعد، ألبومه الدينى الذى يحمل اسم "رمضان 2021" والذى ضم 6 أدعية دينية تتناول العديد من الموضوعات والتى من بينها فضل الدعاء إلى الله، والتوكل عليه وطلب الهداية، والصبر فى وقت الشدائد والتضرع إليه لتخفيف الذنوب.

وعلق مؤخرًا أحمد سعد على صور حفل زفاف سمية الخشاب على محمد رمضان ضمن مسلسل "موسى"، حيث ظهر وهو يغنى ويرقص فى الفرح، قائلا فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "ألف مبروك يا موسى ومنجيلكش فى حاجة وحشة".

مسلسل "موسى" بطولة محمد رمضان، سمية الخشاب، عبير صبرى، رياض الخولى، سيد رجب، صبرى فواز، منذر رياحنة، هبة مجدى، فريدة سيف النصر، عارفة عبد الرسول، أمير صلاح الدين، ضياء عبد الخالق وعدد آخر من الفنانين، وتأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج محمد سلامة وإنتاج شركة سينرجى، وتدور أحداثه فى إطار من الدراما الصعيدى.