شكرا لقرائتكم خبر عن نجم Fast and Furious يحيي الذكرى الأولى لوفاة جورج فلويد.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص الممثل العالمي تيريس جيبسون، نجم سلسلة الأكشن الشهيرة Fast and Furious على إحياء الذكري الأولى لوفاة جورج فلويد، على يد رجال الشرطة الأمريكية فى 25 مايو 2020، حيث نشر مقطع فيديو لأغنية تكرم الراحل بشكل مختلف في الذكري الأولي لرحيله والتي أثارت مظاهرات واحتجاجات في جميع أنحاء الولايات المتحدة الامريكية آنذاك.

ونشر جيبسون، الأغنية التي تكرم الراحل جورج فلويد، صاحب الأصول الافريقية، عبر حسابه الشخصى بموقع انستجرام، حيث ان جيبسون من أوائل النجوم العالمين الذين دعموا قضية الراحل ضد رجال الشرطة الأمريكية

وشهدت شوارع مينيابوليس فى مينيسوتا بالولايات المتحدة الأميركية توافد أصدقاء وأنصارجورج فلويد الذى تم قتله العام الماضى على يد شرطى أمريكى أبيض، فيما شهدت الشوارع إحياءً للذكرى الأولى لمقتله بعدما ضغط شرطي أبيض على رقبته فترة طويلة، في حادث أثار تنديدا بالظلم العنصري في الولايات المتحدة.

نظم أعضاء في عائلة فلويد وأصدقائه تنظيم مسيرة برفقة أقارب لمواطنين سود آخرين قتلوا في مواجهات مع الشرطة مسيرة من أمام مركز حكومة المقاطعة، فيما تحدثت عائلة فلويد بالإضافة إلى قادة المجتمع المدني وحاكم مينيسوتا حيث شارك المئات في المسيرة.

والتقى الرئيس الأمريكي جو بايدن برفقة نائبته كامالا هاريس على مدى أكثر من ساعة، أفراد عائلة جورج فلويد من بينهم ابنته جيانا ذات السبعة أعوام وأبدى غضبه لعدم إقرار المشرعين حتى الآن قانون إصلاحات الشرطة