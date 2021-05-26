شكرا لقرائتكم خبر عن فيفى عبده تعود لجمهورها من جديد وتظهر على إنستجرام بعد شفائها .. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

عادت النجمة فيفى عبده لجمهورها بعد مرضها الفترة الماضية، وظهرت لمحبيها وهى متألقة وفى كامل أناقتها من خلال فيديو نشرته عبر صفحتها على انستجرام، وقالت "انا رجعت تانى ياجماعة الحمد لله لازم الدنيا تمشى.. وبشكر ربنا هذا بفضل دعاكم وبفضل ربنا سبحانه وتعالى وإن شاء الله باقى حاجة صغيرة وأرجع تانى اونلاين بحبكم اوى".

وكانت فيفى عبده صدمت جمهورها وأصدقاءها بالإعلان عن خضوعها لجراحة، بعد تدهور حالتها الصحية، وأوضحت في رسالة من المستشفى عبر حسابها على موقع "إنستجرام" للتواصل الاجتماعي، أنها تمر بأزمة صحية ناجمة عن خطأ طبي، وذلك بعد تلقيها حقنة خاطئة في ظهرها، وهو ما استلزم إجراء جراحة استغرقت ساعتين.