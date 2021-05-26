شكرا لقرائتكم خبر عن صورة لـ الفنان شريف دسوقى من داخل غرفته بدار الشفاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ظهر الفنان شريف دسوقى، فى صورة جديدة من داخل المستشفى وهو يتلقى العلاج، وظهر في حالة نفسية جيدة و مبتسم للصورة ويرفع علامة النصر، ونشر إبراهيم الفرن مصمم الإضاءة صورة له مع الفنان شريف الدسوقى من داخل المستشفى، وكتب عليها قائلا:" الحمد الله".



إبراهيم الفرن



شريف دسوقى

وكانت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، أكدت نقل الفنان شريف دسوقي من أحد المستشفيات بمحافظة الإسكندرية، إلى مستشفى دار الشفاء بالقاهرة لاستكمال علاجه على نفقة الدولة، وذلك وفقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتقديم كافة سبل الرعاية الطبية اللازمة له.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمي للوزارة، فى بيان صحفى، أنه تم نقل الفنان شريف دسوقي بواسطة سيارة إسعاف مجهزة وفريق من المسعفين، مؤكدًا أنه تم مناظرة حالته الصحية فور وصوله مستشفى دار الشفاء من قبل فريق طبي يضم استشاريين في تخصصات الجراحة العامة، وجراحة الأوعية الدموية، والباطنة، وأمراض السكر، وإجراء كافة الفحوصات الطبية لاستكمال علاجه على نفقة الدولة.

وأكد "مجاهد" أن الدكتورة هالة زايد تتابع تطورات الحالة الصحية للفنان شريف دسوقي عن كثب وما يتم تقديمه من خدمات طبية له، وكذلك الاطلاع على التقارير الخاصة بالحالة الصحية له بشكل دوري.