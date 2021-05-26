شكرا لقرائتكم خبر عن نجمة Game of thrones فى مهمة أكشن جديدة مع كارين جيلان.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تخوض النجمة العالمية لينا هيدي، صاحبة شخصية سيرسي لانيستر في مسلسل Game of thrones، مهمة جديدة في عالم الأكشن والحركة بفيلم جديد يحمل اسم Gunpowder Milkshake بمشاركة كلاً من النجمة العالمية كارين جيلان، والنجمة العالمية فريا إلان.

وشاركت هيدي متابعيها وجمهورها، عبرحسابها الشخصى بموقع انستجرام، منذ قليل، بالتريلر الرسمي الأول لفيلمها Gunpowder Milkshake المقررعرضه يوم 15 يوليو المقبل بدور العرض السينمائي بجميع أنحاء العالم.

يصنف فيلم Gunpowder Milkshake أكشن وإثارة، من سيناريو لبابوشادو وإيهود لافسكي، والفيلم من بطولة كارين جيلان ولينا هيدي وكارلا جوجينو وكلوي كولمان وميشيل يوه وأنجيلا باسيت، وبول جياماتى، ومن المقرر ان يقود عملية الإخراج نافوت بابوشادو.

على جانب آخر، حرصت ليناهيدي على مشاركة متابعيها وجمهورها، ببعض الآراء الرافضة لعملية التهجير للفلسطينيين، عبر حسابها الشخصى بموقع انستجرام، والتي تضمنت مقالاً عن الوضع في القدس، لتعلن تأييدها لهذا الرأي الذى جاء كالاتي: " يواجه أكثر من 1500 فلسطيني من أحياء القدس خطر التهجير القسري وهدم المنازل من قبل السلطات الإسرائيلية، ويشكل الأطفال نسبة كبيرة من العائلات المهددة بالتشرد، وفي أحياء سلوان في البستان وباطين الهوى، تواجه 21 عائلة هدم منازل في أقرب وقت في 11 مايو لإفساح المجال أمام موقع سياحي ضمن خطة التوسع العنصري في جميع أنحاء القدس الشرقية والضفة الغربية.

واختتم المنشور الذى دعمته ليناهيدي بكلمات من أحد الفلسطينيين الذين يواجهون خطر التهجير، الذى قال " "ما نشهده في حي الشيخ جراح هو محاولة إسرائيل محو الوجود الفلسطيني من مدينتنا الأم ".