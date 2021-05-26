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Marvel Studios تكشف عن البوستر الرسمي لـ Eternals

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القاهرة - سامية سيد - بعدما أصدرت Marvel Studios المقطع الدعائي لفيلم Eternals، كشفت عن البوستر الرسمي للفيلم السادس والعشرين في Marvel Cinematic Universe من إخراج كلوي تشاوالحاصلة على جائزة الأوسكار.


بوستر Eternals

 

وكشفت مارفل أمس، عن التريلرالأول لفيلمها المقبل Eternals، المقررعرضه في 4 نوفمبر المقبل بدورالعرض العالمي، بعد استقرارسوق السينما عالميًا بعد تخفيف بعض القيود التي فرضتها عدد من الدول بسبب تفشي جائحة في العالم.

ونشرت الصفحة الرسمية لعالم مارفل، الملامح الأولي للفيلم المقبل Eternals، الذي سيسرد قصة حياة بعض الأبطال الخارقين الجدد الذين مكثوا على الأرض لآلاف السنين، لتكشف عن الإمكانيات والمهارات التي يتمتعون بها.

 

ووفقًا لتقرير نشرته صحيفة فاريتي، فإن ريتشارد مادن، الذى يجسد  دور إيكاريس، يلعب القائد القوي لفريق Eternals الذي يمكنه الطيران، وإطلاق أشعة من الطاقة الكونية من عينيه ولديه قوة خارقة متقاربة مع سوبر مان، وتلعب أنجلينا جولي دور ثينا، المحاربة التى يمكنها صنع أي سلاح.

الفيلم الجديد Eternals، من بطولة ريتشارد مادن، وجيما تشان، وكميل نانجياني، وسلمي حايك وما دونغ سوك، وباري كيوجان، وأنجلينا جولى وكيت هارينتجتون، وسيقوم بإخراجة كلوي تشاو.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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