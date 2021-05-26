شكرا لقرائتكم خبر عن 5 ملايين دولار إضافية لفيلم الـ Live Action الجديد Tom and Jerry خلال أسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - زادت إيرادات فيلم الـLive Action الجديد Tom and Jerry بـ حوالى 5 مليون دولار ألأمريكى، وبالتالي وصلت إلى 114 مليون و 538 ألف دولار أمريكي حول العالم، منذ طرحه يوم 26 فبراير الماضى، وأنقسمت الإيرادات بين 45 مليون و 638 ألف دولار في الولايات المتحدة الأمريكية، و 68 مليون و 900 ألف دولار بـ دور العرض حول العالم .

فيلم Tom and Jerry من إنتاج شركة Warner Bros، الذى وصلت مدته إلى ساعة و41 دقيقة، يتم تحريك الشخصيات في العمل بأساليب مشابهة للعرض التليفزيوني الأصلى، فيما يختلف الفيلم الجديد بوجود ممثلين حقيقيين ومجموعة تفاصيل العالم الطبيعى، وهو من إخراج تيم ستورى وتأليف كيفن كوستيلو.

وتلعب الفنانة الأمريكية الشابة كلوي جرايس موريتز دورالبطولة، حيث تقدم دور مسئولة بشركة تنظيم احتفالات أستأجره فندق لتنظيم حفل زفاف، ويوجد بالفندق فأرمزعج "جيري"، ويتم تجنيد توم للمساعدة فى إزاحة جيرى من المبنى قبل موعد الزفاف، والفيلم يحيى التنافس المستمر بين شخصيتي توم وجيرى منذ عقود، إضافة إلى وجود عدد من الأبطال مثل مايكل بينا وكولن جوست وجون فراي وغيرهم، وفق موقع "فرايتي".

وتعتبر أفلام "توم وجيري" أشهرعمل كرتوني في العالم، وبدأعرضه من سنة 1940 حتي عام 1967 في ما يقارب 161 حلقة، وحازت السلسلة على عدة جوائز أوسكار، وتدورفكرته حول المطاردة المستمرة وغيرالمحسومة للقط توم ضد الفأر جيري، والذي ينجح في كل مرة في الإفلات منه وتوريطه في إطار كوميدي خيالى.

يذكر أن مخرج أفلام الرسوم المتحركة "توم وجيرى"، الأمريكى جين ديتش، توفى في خلال العام الماضى 2020، فى العاصمة التشيكية براغ عن عمر يناهز 95 عاما.