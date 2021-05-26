فيديو| نسرين طافش في "الجيم": "يومكم نشاط"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

شاركت الفنانة السورية نسرين طافش جمهورها بمقطع فيديو لها، عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر".

وظهرت "طافش" في الفيديو وهي تمارس التمارين الرياضية من داخل "الجيم"، علقت :"يومكم نشاط وصحة".

وعُرض للفنانة نسرين طافش في السباق الرمضاني الماضي مسلسل " المداح" بطولة: حمادة هلال، أحمد بدير، خالد سرحان، محمد عز، جمال عبد الناصر، دنيا عبد العزيز، حنان سليمان، محسن منصور، محمد الصاوي، هادي خفاجة، تامر شلتوت، صبحي خليل، عبير فاروق، محمود عامر، هايدي رفعت، بسمة ماهر، وآخرون، العمل سيناريو وحوار أمين جمال ووليد أبو المجد وشريف يسري ومدير تصوير كريم عاشور ومن إخراج أحمد سمير فرج.