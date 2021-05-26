فيفي عبده عن حالتها الصحية: فاضلي حاجة صغيرة وأرجع تاني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

شاركت الفنانة فيفي عبده جمهورها ومتابعيها مقطع فيديو عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، ظهرت خلاله لتكشف تطورات حالتها الصحية بعدما أجريت إحدى العمليات الجراحية مؤخرًا.

وقالت "فيفي"، في الفيديو: "أنا رجعت تاني يا جماعة الحمد لله لازم الدنيا تمشي.. وبشكر ربنا هذا بفضل دعاكم وبفضل ربنا سبحانه وتعالى وإن شاء الله باقي حاجة صغيرة وأرجع تاني اونلاين بحبكم اوي".

وخضعت فيفي عبده لعملية جراحية مؤخرًا بعد تدهور حالتها الصحية، وأوضحت في رسالة من المستشفى عبر حسابها على موقع "إنستجرام"، أنها تمر بأزمة صحية ناجمة عن خطأ طبي، وذلك بعد تلقيها حقنة خاطئة في ظهرها، وهو ما استلزم إجراء جراحة استغرقت ساعتين.