دينا الشربيني توجه رسالة للرئيس عبد الفتاح السيسي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

وجهت الفنانة دينا الشربيني رسالة للرئيس عبد الفتاح السيسي بعد أن تابع بنفسه الحالة الصحية للفنان شريف دسوقي عقب خضوعه لعملية بتر قدم سكري.

ونشرت دينا صور، للرئيس، عبر خاصية "القصص القصيرة"، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وكتبت على أول صورة :"شكرا فخامة الرئيس".

بينما علقت على الصورة الثانية:"بجد كلنا بنحبك، سيادتك مش بس رئيس عظيم، سيادك كمان إنسان عظيم، كل الفخر والتقدير".

وأضافت:"رئيسنا قوي، حكيم وكمان إنسان قلبه كبير، ربنا يخليك لمصر ولكل شعب مصر، يا بختنا بيك".

شريف دسوقي من مواليد الإسكندرية، أخرج عددًا من المسرحيات منها مسرحية "ليس إلا" التي قدمها مع فرقة "براح"، وتميز في فن الحكي حتى وصل لدرجة "حكاء"، مما ساعده على الارتجال ضمن أحداث "ليل خارجي" 2018 والذي فاز عنه بجائزة أفضل ممثل بمهرجان القاهرة السينمائي.

وحقق شريف دسوقي نجاحا كبيرا في موسم رمضان 2020 من خلال تجسيده شخصية "سبعبع" في مسلسل "بـ100 وش" مع نيللي كريم وآسر ياسين.

يذكر أن آخر أعمال الفنان شريف الدسوقي فيلم "وقفة رجالة" مع النجوم ماجد الكدواني، بيومي فؤاد، سيد رجب، ومحمد سلام، من تأليف هيثم دبور، وإخراج أحمد الجندي.

كما شارك في رمضان الماضي في مسلسل "نجيب زاهي زركش" مع الفنان يحيى الفخراني