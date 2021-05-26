موعد إعادة عرض مسلسل "حلوة الدنيا سكر"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

تبدأ قنوات ON في إعادة عرض مسلسل "حلوة الدنيا سكر" للفنانة هنا الزاهد، والمكون من 40 حلقة مقسمة على 8 قصص منفصلة.

ونشرت الفنانة هنا الزاهد عبر حسابها صورة لبوستر المسلسل، وأوضحت تفاصيل مواعيد عرض حلقات "حلوة الدنيا سكر".

مسلسل "حلوة الدنيا سكر" ينتمي لنوعية الأعمال ذات الـ 45 حلقة مكون من 9 حكايات لكل حكاية 5 حلقات، وهو فكرة الكاتب يسري الفخراني وسيناريو ورشة كتابة إياد صالح، ضياء محمد، فيدرا، أحمد المصري، هشام إسماعيل، هند فايد، محمد جلال، إيهاب بليبل، وأيمن الشايب، وإخراج خالد الحلفاوي.