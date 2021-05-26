بعد موقفه مع الفنان شريف دسوقي.. شيرين توجه رسالة للسيسي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أشادت الفنانة شيرين عبد الوهاب بموقف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الإنساني مع الفنان شريف دسوقي الذي أجرى جراحة أسفرت عن بتر قدمه.

وكتبت شيرين عبر حسابها الشخصي على موقع "تويتر": "أنا بحمد ربنا إني عايشة في عصر شايفة بلدي اللي من أعرق بلاد التاريخ قوية، وليها هيبتها وشايفة رئيس إنسان بيجبر بخواطر أهله وحنين عليهم، ربنا يكرمك سيادة الرئيس و يوفقك و يجبر بخاطرك".



وكان الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي وجّه بتوفير الرعاية الكاملة والمتابعة المستمرة لحالة الفنان شريف دسوقي فور علمه بتفاصيل الأزمة التي يمر بها.

وكشفت الفنانة بدرية طلبة مأساة صديقها الفنان شريف دسوقي الثلاثاء، من خلال منشور لها عبر فيسبوك قائلة: "للناس اللي بتتصل وتبعت رسايل علشان تطمن على الفنان شريف دسوقي (سبعبع) كان فيه جرح في رجله الشمال وهو مريض سكر، حالته ساءت جداً وبعد الفحوصات والأشعة والتحاليل قرر الدكتور بتر الرجل من تحت الركبة.. وهو خرج من أوضة العمليات وحالته مستقرة الحمد لله، ادعوله ربنا يتم شفاه على خير".

لفت شريف دسوقي الأنظار بقوة بعد ظهوره المميز في مسلسل "بـ100 وش" الذي عُرض في موسم رمضان 2020 بطولة آسر ياسين ونيللي كريم، ونال أداؤه إعجاب

كما حصل على جائزة أفضل ممثل من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي عام 2018 بعد عرض فيلم "ليل خارجي".