شكرا لقرائتكم خبر عن نيللى كريم تدعم شريف دسوقي: "إنسان جميل وتستاهل كل خير وربنا معاك يا طيب" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصت النجمة نيللى كريم، على دعم ومساندة الفنان شريف دسوقى، الذى شاركها العام الماضى فى مسلسل "بـ100 وش"، وذلك بعد إجراء عملية جراحية وبتر ساقه، متمنية له السلامة والعافية.

ونشرت نيللى، صورة لدسوقى، عبر صفحتها على فيس بوك، زينتها بتعليق: "سلامتك يا سبعبع"، ثم صحبتها بالقول: "سلامتك يا حبيبى ألف مليون سلامة عليك، أنت إنسان جميل وطيب وتستاهل كل خير، ربنا معاك يا راجل يا طيب".





وكانت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، أكدت نقل الفنان شريف دسوقى من أحد المستشفيات بمحافظة الإسكندرية، إلى مستشفى دار الشفاء بالقاهرة لاستكمال علاجه على نفقة الدولة، وذلك وفقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بتقديم كافة سبل الرعاية الطبية اللازمة للفنان .

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمى للوزارة، أن الدكتورة هالة زايد تتابع تطورات الحالة الصحية للفنان شريف دسوقى عن كثب وما يتم تقديمه من خدمات طبية له، وكذلك الاطلاع على التقارير الخاصة بالحالة الصحية له بشكل دورى.