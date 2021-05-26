شكرا لقرائتكم خبر عن الملامح الرئيسية لـ فيلم الأبطال الخارقين الجديد Eternals .. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حازالفيديو الترويجي الجديد لـ فيلم Marvel الجديد Eternals، على إعجاب الكثيرين من منتظرى العمل الجديد، الذى يضم مجموعة من الأسماء الكبيرة منهم الممثلة العالمية إنجلينا جولى، وريتشارد مادن، وسلمى حايك، وغيرهم خاصة أنه كشف عن مجموعة من اللقطات المشوقة للعمل الجديد، جنبا إلى أنه كشف عن كوميديا الموقف التي ستجمع مجموعة أبطال العمل في أغلب مشاهده.

بالإضافة إلى ذلك حقق التيزر الرسمي لـ فيلم Marvel الجديد Eternals، مشاهدات تقترب من 15 مليون مشاهدة، وذلك في خلال ساعات من طرحه على الحساب الرسمي، للشركة على موقع الفيديوهات يوتيوب، العمل الذى سيطرح في 5 نوفمبر المقبل.

على أن يدور الفيلم الجديد في أعقاب أحداث Avengers: Endgame الذى طرح في عام 2019، حيث تحدث مأساة غير متوقعة تجبر الكائنات الفضائية القديمة التي تعيش على الأرض في الخفاء لآلاف السنين على الخروج من الظل، ولم شملهم ضد أعداء البشرية الأقدم من جديد.

ويضم فريق ممثلين فيلم Eternals يضم ريتشارد مادن، وكوميل نانجاني، وأنجيلينا جولي، وسلمى حايك، ولورين ريدلوف، وبريان تايري هنري، وليا ماكهو، ودون لي تشان.