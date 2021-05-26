شكرا لقرائتكم خبر عن بهاء سلطان يدعم شريف دسوقي بعد بتر ساقه بهذه الكلمات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه المطرب بهاء سلطان كلمة ورسالة دعم للفنان شريف دسوقى عبر صفحته الشخصية فيس بوك ونشر صورة وعلق عليها قائلاً: "ربنا يطمني عليك يا أستاذ الحمدالله على كل شئ وكلنا معاك وفي ضهرك يا حبيبي وتحت أمر حضرتك".

وعن تطورات الأزمة الصحية للفنان، أبدى الرئيس عبد الفتاح السيسى اهتمامه بحالة الفنان شريف دسوقى، الذى تعرض مؤخراً لأزمة صحية نقل على إثرها إلى أحد المستشفيات لتلقى العلاج، ووجه الرئيس بتوفير الرعاية الكاملة والمتابعة المستمرة لحالته، حيث خضع لعملية جراحية وبتر لساقه بعد إصابته بجروح بها قبل عدة أشهر مع معاناته من مرض السكرى.

وتوجهت نقابة المهن التمثيلية، برئاسة الفنان أشرف زكى، بالشكر للرئيس السيسى على وقوفه بجانب أزمة الفنان شريف دسوقى.