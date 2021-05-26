بالصور| خالد الصاوي يحتفل بعرض فيلمه للإيجار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

احتفل أبطال فيلم "للإيجار" بالعرض الخاص في مول العرب، وكان على رأس الحضور الفنان خالد الصاوي، ومن المقرر طرحه غدا في دور العرض المصرية على أن يعرض الأسبوع المقبل في دول الخليج.

وتدور أحداث الفيلم في إطار تشويق كوميدي عن "الوحدة والعزلة"، وذلك من خلال حياة قبطان على المعاش، يعيش بمدينة الإسكندرية يعرض إحدى غرف شقته للإيجار بحثا عن كسر الحالة النفسية التي يعانيها بسبب الوحدة، ويختار لها شخص تفرض عليه ظروفه أن يحل محل زميله الذي توفي منذ فترة قصيرة.

فيلم "للإيجار" تأليف وإخراج إسلام بلال في أولى تجاربه مع الأفلام الروائية الطويلة، وإنتاج مشترك بين محمد حمادي ومحمد دياسطي

وإنتاج فني أسامة يوسف ويشارك في بطولته مع خالد الصاوي، شيرى عادل محمد سلام، وياسر الطوبجي وهايدي رفعت، وعصام السقا، وعدد من الفنانين كضيوف شرف.