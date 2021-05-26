أصالة وحلمي وشيرين.. نجوم تعرضوا للسرقة قبل إلهام شاهين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

ألقت قوات مباحث مديرية أمن الجيزة القبض على أحد الأشخاص لاتهامه بمحاولة سرقة فيلا مملوكة للفنانة إلهام شاهين في منطقة المنصورية، وأكدت النجمة الكبيرة أن فيلاتها تعرضت لمحاولة سرقة، وهي لم تكن بداخلها.

في هذا التقرير نعرض لكم مجموعة من النجوم الذين تعرضوا للسرقة

أصالة

في 2017، تعرضت فيلا المخرج طارق العريان وزوجته الفنانة السورية أصالة نصري، بالتجمع الخامس للسرقة، وقدرت قيمة المسروقات بمبلغ 70 ألف جنيه، وتمكنت قوات الأمن من القبض على السارقين وتبين أنهم يعملون بفيلا العريان.

حلمي بكر

تعرضت شقة الموسيقار حلمي بكر للاقتحام، واتهم "بكر" طليقته وقتها بأنها قامت بالاستعانة بعدد من الأشخاص للاعتداء عليه بالضرب، وسرقة عدد من المتعلقات من داخل شقته.

فيفي عبده

تعرضت الفنانة فيفي عبده لسرقة منزلها بمصر القديمة، وتقدمت "فيفي" بشكوى للنيابة تتهم فيها خادمتها الفلبينية، بسرقة عدد من المشغولات الذهبية والمجوهرات.

ريم أحمد

تعرضت شقة الفنانة ريم أحمد، وزوجها المخرج طه خليفة بمنطقة جسر السويس للسرقة، وبعدها بأيام اشتعلت النيران بالشقة

منة فضالي

أعلنت الفنانة منة فضالي، العام الماضي، سرقة شقتها بمدينة السادس من أكتوبر، وأعلنت أنها فوجئت بسرقة شقتها عقب استيقاظها.

لقاء الخميسي

عام 2014، تقدمت الفنانة لقاء الخميسي لعمل محضر بقسم الدقي، تتهم فيه خادمتها بسرقتها، إذ أكدت أن الخادمة قامت بسرقة 3 خواتم ألماس

شيرين سيف النصر

تعرضت الفنانة شيرين سيف النصر، لحادث سرقة، بعدما قامت صديقتها بسرقة جزء من مجوهراتها، وعثرت أجهزة الأمن على عدد من المشغولات الذهبية لدى أحد الصاغة، الذي أقر أن صديقتها هي من قامت ببيعها له.