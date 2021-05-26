تفاصيل نقل شريف دسوقي للعلاج في مستشفى دار الشفاء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

يخضع الفنان شريف دسوقي حاليا للعلاج في مستشفى دار الشفاء بالقاهرة، وذلك بعد توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالرعاية الكاملة.

إسلام صالح "الذي رافق الفنان شريف دسوقي بالإسكندرية"، في تصريح خاص لموقع "الخليج 365"، قال :"الفنان شريف دسوقي تم نقله بعد حضور أكثر من سيارة إسعاف مجهزة للمستشفى، وكذلك بعض رجال الأمن، وذلك تحت متابعة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ود.هالة زايد وزيرة الصحة".

وعن حالة الفنان شريف دسوقي، قال :"الحمد لله حاليا الحالة مستقرة".

وكانت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، قد أعلنت أنه جارِ نقل الفنان شريف دسوقي من أحد المستشفيات بمحافظة الإسكندرية، إلى مستشفى دار الشفاء بالقاهرة لاستكمال علاجه على نفقة الدولة، وذلك وفقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتقديم كافة سبل الرعاية الطبية اللازمة له.

ونقلتت وزارة الصحة عبر صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك، ان الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمي للوزارة، أوضح أنه جار نقل الفنان شريف دسوقي بواسطة سيارة إسعاف مجهزة وفريق من المسعفين، مؤكدًا أنه سيتم مناظرة حالته الصحية فور وصوله مستشفى دار الشفاء من قبل فريق طبي يضم استشاريين في تخصصات الجراحة العامة، وجراحة الأوعية الدموية، والباطنة، وأمراض السكر، وإجراء كافة الفحوصات الطبية لاستكمال علاجه على نفقة الدولة.

وأكد "مجاهد" أن الدكتورة هالة زايد تتابع تطورات الحالة الصحية للفنان شريف دسوقي عن كثب وما يتم تقدميه من خدمات طبية له، وكذلك الاطلاع على التقارير الخاصة بالحالة الصحية له بشكل دوري.

وخضع الفنان شريف دسوقي لجراحة التى القدم اليسرى، من أسفل الركبة إثر معاناته من القدم السكري.