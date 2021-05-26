طرح برومو كليب حسن شاكوش وياسمين رئيس "حبيبتي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

طرح المنتج محمد جابر برومو كليب أغنية "حبيبتي"، الذي يقدمه مطرب المهرجانات حسن شاكوش بمشاركة المطربة ياسمين رئيس، والمقرر طرحه في السابعه مساء اليوم الأربعاء.

على عبد الفتاح "المستشار الإعلامي لشركة مزيكا" في تصريح خاص لموقع "الخليج 365"، قال :" تأجيل طرح الأغنية كما سبق وأعلن، تم بسبب ما يحدث في فلسطين، ولم يحدث تراجع عن طرحها، وهي من إنتاج المنتج محمد جابر".

حسن شاكوش كان قد أثار جدلا واسعا عند الكشف عن موعد طرح "100 حساب"، وهي الأغنية التي قدمها مع الفنان أحمد سعد، وأعلنت نقابة المهن الموسيقية وقتها عن رفضها طرح العمل، بسبب مخالفة قرارها بمنع التعاون مع مطربي المهرجانات من غير أعضاء النقابة، ومنهم شاكوش.