شيرين عبد الوهاب تعلق على موقف الرئيس السيسي مع الفنان شريف دسوقي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

أشادت الفنانة شيرين عبد الوهاب بموقف الرئيس السيسي بعد أن تابع بنفسه الحالة الصحية للفنان شريف دسوقي بعد خضوعه لعملية بتر قدم سكري.

وكتبت شيرين عبد الوهاب، عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر"، : "أنا بحمد ربنا إني عايشة في عصر شايفة بلدي اللي من أعرق بلاد التاريخ قوية وليها هيبتها وشايفة رئيس إنسان بيجبر بخواطر أهله و حنين عليهم، ربنا يكرمك سيادة الرئيس ويوفقك ويجبر بخاطرك".

وأضافت "وألف سلامة عليك يا أستاذ شريف وتقوم بالسلامة".

شريف دسوقي من مواليد الإسكندرية، أخرج عددًا من المسرحيات منها مسرحية "ليس إلا" التي قدمها مع فرقة "براح"، وتميز في فن الحكي حتى وصل لدرجة "حكاء"، مما ساعده على الارتجال ضمن أحداث "ليل خارجي" 2018 والذي فاز عنه بجائزة أفضل ممثل بمهرجان القاهرة السينمائي.

وحقق شريف دسوقي نجاحا كبيرا في موسم رمضان 2020 من خلال تجسيده شخصية "سبعبع" في مسلسل "بـ100 وش" مع نيللي كريم وآسر ياسين.

يذكر أن آخر أعمال الفنان شريف الدسوقي فيلم "وقفة رجالة" مع النجوم ماجد الكدواني، بيومي فؤاد، سيد رجب، ومحمد سلام، من تأليف هيثم دبور، وإخراج أحمد الجندي.

كما شارك في رمضان الماضي في مسلسل "نجيب زاهي زركش" مع الفنان يحيى الفخراني.