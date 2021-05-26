"تحت أمر حضرتك"..بهاء سلطان يوجه رسالة لشريف دسوقي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

حرص المطرب بهاء سلطان على دعم الفنان شريف دسوقي بعد إجرائه عملية جراحية نتج عنها بتر قدمه.

ونشر "سلطان" صورة لشريف دسوقي، عبر صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك"، وعلق عليها :" ربنا يطمني عليك يا أستاذ الحمدالله على كل شئ وكلنا معاك وفي ضهرك يا حبيبي وتحت أمر حضرتك".

شريف دسوقي من مواليد الإسكندرية، أخرج عددًا من المسرحيات منها مسرحية "ليس إلا" التي قدمها مع فرقة "براح"، وتميز في فن الحكي حتى وصل لدرجة "حكاء"، مما ساعده على الارتجال ضمن أحداث "ليل خارجي" 2018 والذي فاز عنه بجائزة أفضل ممثل بمهرجان القاهرة السينمائي.

وحقق شريف دسوقي نجاحا كبيرا في موسم رمضان 2020 من خلال تجسيده شخصية "سبعبع" في مسلسل "بـ100 وش" مع نيللي كريم وآسر ياسين.

يذكر أن آخر أعمال الفنان شريف الدسوقي فيلم "وقفة رجالة" مع النجوم ماجد الكدواني، بيومي فؤاد، سيد رجب، ومحمد سلام، من تأليف هيثم دبور، وإخراج أحمد الجندي.

كما شارك في رمضان الماضي في مسلسل "نجيب زاهي زركش" مع الفنان يحيى الفخراني.