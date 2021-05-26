شكرا لقرائتكم خبر عن شيرين عبد الوهاب عن قرار الرئيس السيسي بمتابعة حالة شريف دسوقي: بحمد ربنا إنى شايفة رئيس إنسان بيجبر خواطر أهله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعربت الفنانة شيرين عبد الوهاب، عن سعادتها بمتابعة الرئيس عبد الفتاح السيسى، للحالة الصحية للفنان شريف دسوقى، مؤكدة أنها تحمد الله أنها تشاهد بلدها قوية وأن رئيسها إنسان يجبر بخاطر أهله.

وكتبت شيرين، عبر حسابها على تويتر: "أنا بحمد ربنا انى عايشه فى عصر شايفة بلدى اللى من أعرق بلاد التاريخ قوية وليها هيبتها، وشايفة رئيس انسان بيجبر بخواطر أهله وحنين عليهم، ربنا يكرمك سيادة الرئيس ويوفقك ويجبر بخاطرك، وألف سلامة عليك يا أستاذ شريف وتقوم بالسلامة".





وكانت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، أكدت نقل الفنان شريف دسوقي من أحد المستشفيات بمحافظة الإسكندرية، إلى مستشفى دار الشفاء بالقاهرة لاستكمال علاجه على نفقة الدولة، وذلك وفقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتقديم كافة سبل الرعاية الطبية اللازمة له.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمي للوزارة، فى بيان صحفى، أنه تم نقل الفنان شريف دسوقي بواسطة سيارة إسعاف مجهزة وفريق من المسعفين، مؤكدًا أنه سيتم مناظرة حالته الصحية فور وصوله مستشفى دار الشفاء من قبل فريق طبي يضم استشاريين في تخصصات الجراحة العامة، وجراحة الأوعية الدموية، والباطنة، وأمراض السكر، وإجراء كافة الفحوصات الطبية لاستكمال علاجه على نفقة الدولة.

وأكد "مجاهد" أن الدكتورة هالة زايد تتابع تطورات الحالة الصحية للفنان شريف دسوقي عن كثب وما يتم تقديمه من خدمات طبية له، وكذلك الاطلاع على التقارير الخاصة بالحالة الصحية له بشكل دوري.