شكرا لقرائتكم خبر عن عرض فيلم "للإيجار" لخالد الصاوى بدور العرض السينمائى اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعرض اليوم الأربعاء فيلم "للإيجار" للنجم خالد الصاوى وشيرى عادل فى جميع دور العرض بالسينمات، حيث تم عرض خاص أمس الثلاثاء بحضور أبطال العمل بأحد مولات مدينة 6 اكتوبر، واحتفل الصاوى بالعمل والتقت العديد من الصور مع الحاضرين وشارك فى الحضور الممثل الشاب عصام السقا والفنان ياسر الطوبجي وهايدي رفعت، وعدد كبير من صناع السينما.

الفيلم تدور أحداثه في إطار تشويق كوميدي عن "الوحدة والعزلة"، وذلك من خلال حياة قبطان على المعاش، يعيش بمدينة الإسكندرية يعرض إحدى غرف شقته للإيجار بحثا عن كسر الحالة النفسية التي يعانيها بسبب الوحدة، ويختار لها شخص تفرض عليه ظروفه أن يحل محل زميله الذي توفي منذ فترة قصيرة في ظرف يسيطر عليها الكثير من الغموض.

فيلم "للإيجار" تأليف وإخراج إسلام بلال في أولى تجاربه مع الأفلام الروائية الطويلة، ويشارك في بطولته مع خالد الصاوي كلاً من شيرى عادل محمد سلام، وياسر الطوبجي وهايدي رفعت، وعصام السقا، وعدد من الفنانين الذين يظهرون كضيوف شرف .

وطرحت الشركة المنتجة للعمل البوستر الدعائي للفيلم والذي تصدره كلا من خالد الصاوي ومحمد سلام وشيري عادل، في إطار تشويقي، حيث اقتصر على صورتهما وبجانبهما كلمه للايجار وهو ما مفهوم وطبيعة قصة العمل الكوميدي .

وعرض الفيلم لأول مرة فى المسابقة الرسمية بمهرجان الأقصر للسينما الأفريقية فى دورته السابقة، بحضورجمهور مدينة الأقصر، وعدد من النقاد والدكتور خالد عبد الجليل رئيس جهاز الرقابة ومستشار وزيرة الثقافة لشئون السينما، وحضرمن صناع الفيلم بطله النجم الشاب محمد سلام ومخرجه ومؤلفه إسلام بلال، وعدد من ضيوف العمل.