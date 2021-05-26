شكرا لقرائتكم خبر عن عرض فيلم "للإيجار" لخالد الصاوى بدور العرض السينمائى اليوم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يعرض اليوم الأربعاء فيلم "للإيجار" للنجم خالد الصاوى وشيرى عادل فى جميع دور العرض بالسينمات، حيث تم عرض خاص أمس الثلاثاء بحضور أبطال العمل بأحد مولات مدينة 6 اكتوبر، واحتفل الصاوى بالعمل والتقت العديد من الصور مع الحاضرين وشارك فى الحضور الممثل الشاب عصام السقا والفنان ياسر الطوبجي وهايدي رفعت، وعدد كبير من صناع السينما.
الفيلم تدور أحداثه في إطار تشويق كوميدي عن "الوحدة والعزلة"، وذلك من خلال حياة قبطان على المعاش، يعيش بمدينة الإسكندرية يعرض إحدى غرف شقته للإيجار بحثا عن كسر الحالة النفسية التي يعانيها بسبب الوحدة، ويختار لها شخص تفرض عليه ظروفه أن يحل محل زميله الذي توفي منذ فترة قصيرة في ظرف يسيطر عليها الكثير من الغموض.
فيلم "للإيجار" تأليف وإخراج إسلام بلال في أولى تجاربه مع الأفلام الروائية الطويلة، ويشارك في بطولته مع خالد الصاوي كلاً من شيرى عادل محمد سلام، وياسر الطوبجي وهايدي رفعت، وعصام السقا، وعدد من الفنانين الذين يظهرون كضيوف شرف .
وطرحت الشركة المنتجة للعمل البوستر الدعائي للفيلم والذي تصدره كلا من خالد الصاوي ومحمد سلام وشيري عادل، في إطار تشويقي، حيث اقتصر على صورتهما وبجانبهما كلمه للايجار وهو ما مفهوم وطبيعة قصة العمل الكوميدي .
وعرض الفيلم لأول مرة فى المسابقة الرسمية بمهرجان الأقصر للسينما الأفريقية فى دورته السابقة، بحضورجمهور مدينة الأقصر، وعدد من النقاد والدكتور خالد عبد الجليل رئيس جهاز الرقابة ومستشار وزيرة الثقافة لشئون السينما، وحضرمن صناع الفيلم بطله النجم الشاب محمد سلام ومخرجه ومؤلفه إسلام بلال، وعدد من ضيوف العمل.