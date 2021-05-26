شكرا لقرائتكم خبر عن إلهام شاهين بعد محاولة سرقة فيلتها: أنا بخير والحمد لله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - روت النجمة إلهام شاهين، لـ"الخليج 365"، قصة محاولة اقتحام وسرقة فيلتها فى المنصورية، حيث قالت إنها بخير والحمد لله، وأنها علمت بالأمر من خلال حارس الفيلا، حيث قام بالقبض على شخص حاول اقتحام الفيلا وسرقتها، وقام بتسليمه إلى الشرطة.

وأوضحت إلهام شاهين أنها علمت بالأمر من حارس الفيلا لأنها لا تعيش حاليا فى فيلا المنصورية، حيث تعيش فى شقتها بمصر الجديدة.

وكان رجال المباحث بمديرية أمن الجيز ألقوا القبض على عاطل لاتهامه بمحاولة سرقة فيلا ملك الفنانة إلهام شاهين بمنطقة المنصورية، حيث حاول المتهم تسلق الفيلا، إلا أن الخفير المعين للحراسة تمكن من ضبطه.

وتلقت غرفة النجدة بالجيزة بلاغا يفيد بمحاولة أحد الأشخاص سرقة فيلا الفنانة إلهام شاهين بمنطقة المنصورية، وبإجراء التحريات تبين لرجال المباحث، أن عاطل حاول تسلق السور الخاص بالفيلا، وتمكن أحد الخفراء من ضبطه، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

يذكر أن آخر أعمال إلهام شاهين كان مسلسل زى القمر حيث قدمت حكاية "حتة منى" وعرضت على قناة Cbc drama، وذلك بعد غياب عن الدراما منذ 4 سنوات وتحديداً بعدما قدمت الجزء السادس من مسلسل "ليالى الحلمية" عام 2016، الذى شارك فى بطولته صفية العمرى وإلهام شاهين وهشام سليم وفردوس عبد الحميد والتونسية درة ومحمد رياض وعلاء مرسى وحنان شوقى، ومحمد متولى وأنعام سالوسة وعهدى صادق وأخرجه مجدى أبو عميرة.