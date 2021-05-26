"يوتيوب" يحذف أغنية شهيرة للفنان المصري محمد رمضان.. تفاصيل

محمد الفلاح - الأربعاء 26 مايو 2021

حذف موقع يوتيوب أغنية "إنساي"، وهي إحدى أشهر أغنيات الفنان المصري محمد رمضان، التي قدمها بالاشتراك مع الفنان المغربي سعد لمجرد.



وقالت مواقع إعلامية مصرية إن إدارة "يوتيوب" حذفت الأغنية بناء على طلب من إدارة أعمال سعد لمجرد، بعد خلاف مع محمد رمضان حول عائدات الأغنية.

وصرح مصدر مقرب من لمجرد بأن رمضان رفض دفع ما بذمته من عائدات مشاهدات فيديو كليب "إنساي" على يوتيوب لزميله، رغم مرور عامين على طرح الأغنية، كما تجاهل بنود العقد الموقع بين الطرفين، الذي يقضي بمنحه لمجرد نسبة من أرباح مشاهدات الكليب على منصة يوتيوب.

وكشف المصدر ذاته عن أن إدارة أعمال الفنان المغربي تواصلت بشكل ودي مع إدارة أعمال رمضان، لكن الأخير رفض احترام بنود العقد.

وبناء عليه، تقرر التقدم بطلب ليوتيوب حذف فيديو كليب "إنساي"، بالتشاور مع المحامي المصري الذي ينوب عن المغني المغربي.

وفي يناير/كانون الثاني الماضي، علّق محمد رمضان، على ما وصفه بـ"شائعة اشتعال الخلافات بينه وبين صديقه النجم المغربي سعد لمجرد"، عقب نجاح أغنيتهما المشتركة "إنساي".

وكان الفنان المغربي، سعد لمجرد، نفى هذه الأنباء التي رفض الرد عليها مسبقاً، مؤكدًا احترامه لفن رمضان الذي وصفه بـ"وحش الشاشة" واحترامه لفكره وفنه الذي يراه ناجحا بدليل نجاح الدويتو الذي جمعهما معاً "إنساي".

يذكر أن أغنية "إنساي" تعد التعاون الأول الذي يجمع بين الصديقين محمد رمضان وسعد لمجرد، وهي من كلمات وألحان سعد لمجرد، ويغني سعد باللهجة المغربية، فيما يغني رمضان باللهجة المصرية، وتم تصويرها تحت إشراف المخرج حسام الحسيني.