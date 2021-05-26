الإعلامي المصري رامي رضوان يكشف الوضع الصعب الذي تمر به عائلة الفنان سمير غانم

محمد الفلاح - الأربعاء 26 مايو 2021

كشف الإعلامي المصري رامي رضوان عن الوضع الصعب الذي تمر به عائلة الفنان سمير غانم، خاصة مع إخفاء خبر وفاته عن الفنانة دلال عبد العزيز التي تعانى من الإصابة بوعكة صحية خطيرة.



وقال في أول ظهور له في برنامجه "مساء dmc"بعد وفاة سمير غانم، أن الفنانة دلال عبد العزيز لا تزال في العناية المركزة وتم فصل التلفزيون الموجود في غرفتها بحجة أن هناك مشكلة في المستشفى بأكملها، وبدأوا يعرضوا أفلام مسجلة حتى لا ترى الخبر، وأخذوا منها الهاتف.

وأكد رضوان أنهم عاشوا لحظات صعبة يوم جنازة الفنان سمير غانم، لأنهم منذ تواجدها في العناية المركزة يحصرون على التواجد معها 24 ساعة، وعندما حدثت الوفاة بدأوا يفكرون في سيناريو مقنع حتى يغيبوا عنها لفترة، لافتاً إلى أنها لا تعرف بخبر رحيل سمير غانم حتى هذه اللحظة .

وأوضح أنهم لا يرتدون ملابس سوداء ويحاولون الضحك، مشيراً إلى أن إيمي ودنيا تعيشان تحت ضغط رهيب، وليس لديهما الفرصة للحزن على والدهما ولا تستطيعان البكاء، قائلاً :بنلبس لبس ملون وبنحاول نضحك علشان نطمن دلال عبد العزيز".

وفي ختام حديثه، طالب رضوان الجمهور بالدعاء لدنيا وإيمي سمير غانم بأن يعطيهما الله الصبر والقوة لعبور هذه المحنة الصعبة.

يذكر أن سمير غانم توفي، الخميس الماضي، عن عمر ناهز الـ84 عاماً، متأثراً بفيروس مورونا وقصور في وظائف الكلى، وشيع الجثمان الجمعة، وشارك في جنازته عدد كبير من نجوم الوسط الفني مثل محمود حميدة، ومصطفى شعبان، عمرو سعد، محمد حماقي.