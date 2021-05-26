بالفيديو – موسيقى الهيفي ميتال تهزّ قصر الرئيس الفرنسي

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــرد: شاهد ما يزيد على مليوني متابع على يوتيوب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في حفلة خاصة لموسيقى الهيفي ميتال في حدائق قصر الإليزيه الرئاسي، ضمن مقطع فيديو لاثنين من الممثلين الكوميديين.

وتعهد ماكرون في شباط باستقبال مكفلاي وكارليتو في الإليزيه إذا نجحا في جمع أكثر من عشرة ملايين مشاهدة لمقطع فيديو يروج لإجراءات التباعد الاجتماعي أثناء الوباء، وهما فرنسيان من صناع المحتوى على يوتيوب يبلغ عدد متابعيهما ستة ملايين ونصف المليون.

وكسب مكفلاي وكارليتو الرهان وسُمح لهما بتصوير مقطع فيديو مدته 36 دقيقة شوهد ما يقرب من مليونين و700 ألف مرة في غضون ساعات من نشره صباح اليوم الأحد.

وخلال المقطع، يتبادل الرئيس الفرنسي وصانعا المحتوى على يوتيوب الحديث الذي ينتهي بنزهة في حدائق الإليزيه حيث تؤدي فرقة أولترا فومي الفرنسية أغنية “أون سوري فيرت” (الفأر الأخضر) بموسيقى الهارد روك.

وأظهر أحدث استطلاع نشرته صحيفة جورنال دو ديمانش أن درجة التأييد لماكرون، من الفئة العمرية بين 18 و24 عاما، ارتفعت ثماني نقاط خلال شهر إلى 51 بالمئة، مقابل نسبة تأييد عامة بلغت 40 بالمئة، بزيادة ثلاث نقاط.