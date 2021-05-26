“على فين يا أحمد فهمي”.. هكذا يقضي عطلته الصيفية في الأدغال

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــرد: نشر الفنان أحمد فهمي على حسابه الخاص بـ”إنستغرام” مقطع فيديو له كشف خلاله استمتاعه بعطلته بتنزانيا التي يقضيها بصحبة زوجته هنا الزاهد.

وظهر فهمي من خلال الفيديو وهو يتجول بمفرده في الغابات المفتوحة ويقوم بمطاردة الحمار الوحشي ومراقبة الأفيال، كما حرص على ركوب الخيل، وعلق على الفيديو قائلاً: “على فين يا فهمي”.

وكانت هنا الزاهد قد نشرت صورة لها من الرحلة نفسها التي تصاحب فيها زوجها وهي داخل كابينة الطائرة من دولة تنزانيا . وتعرضت بسببها لانتقادات كبيرة على مواقع التواصل، حتى كشف زوجها أن هذا الأمر يعد هناك طبيعياً وغير مسبب لأي مشاكل، وأن الطائرة تعد خاصة بالطيران التنزاني ويتواجد مكان للراكب بجانب قائد الطائرة وكابينة الطائرة مفتوحة للركاب، لذلك حرصت هنا على التقاط الصورة في كابينة الطائرة.

وتتواجد هنا الزاهد برفقه زوجها أحمد فهمي في تنزانيا حيث يقضيان إجازة الصيف، خاصة بعد انتهائها من تصوير مسلسل “النمر” الذي خاضت به السباق الدرامي الرمضاني الماضي.