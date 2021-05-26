“يوتيوب” يحذف “إنساي”.. هل وقع الخلاف بين محمد رمضان وسعد لمجرد؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــرد: حذف موقع “يوتيوب” أغنية “إنساي” للنجمين المصري محمد رمضان والمغربي سعد لمجرد، من دون إيضاح الأسباب.

وذكرت مواقع إعلامية مغربية أنّ الحذف تم بناء على طلب من إدارة أعمال لمجرد إثر خلاف مع رمضان على العائدات المالية للأغنية.

ونقل موقع “360” المحلي عن مصدر مقرب من لمجرد، أن رمضان رفض دفع المبالغ المتوّجبه عليه من عائدات مشاهدات فيديو كليب “إنساي” بعد مرور عامين على طرحه في “يوتيوب” وتخطيه حاجز الـ180 مليون مشاهدة.

يُذكر أنّ الأغنية تتعرض للحذف للمرّة الثانية على “يوتيوب”، إذ قامت الشركة المنتجة بحذفها من على موقعها ومن قناة رمضان في “يوتيوب” بسبب إنتهاك لحقوق شركة Lucky Light Movie Music حسب ما كتب على الفيديو المحذوف في نهاية عام 2019.