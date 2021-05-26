إلهام شاهين تتعرض لمحاولة سرقة.. وهذه التفاصيل

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــرد: كشفت الفنانة إلهام شاهين صحة ما تردد عن محاولة اقتحام لص فيلتها الخاصة.

وقالت «بالفعل اقتحم لص الفيلا.. لكني لا أسكن فيها حالياً، وأبلغني الحارس تليفونياً أنه أمسك باللص وهو يتسلق سور الفيلا، وبالفعل تم تسليمه إلى قسم البوليس ليأخذ جزاءه».

وكانت أجهزة الأمن بالجيزة، قد تمكنت من ضبط شاب تسلق سور فيلا الفنانة إلهام شاهين لسرقتها بمنطقة المنصورية بكرداسة.

وذكرت تحريات وتحقيقات المباحث أن بداية الواقعة كانت بورود بلاغ من الفنانة إلهام شاهين يفيد بتسلق شاب سور الفيلا لسرقتها، وعلى الفور انتقلت قوة من المباحث إلى مكان البلاغ، وتمكنت القوات بمساعدة خفير الفيلا من ضبط المتهم.

وتبين من خلال الفحص والتحري أن المتهم سبق اتهامه في قضايا سرقة، وتم التحفظ عليه وأخطرت النيابة التي باشرت التحقيقات.

يذكر أن إلهام شاهين كانت قد أثارت جدلاً مع مجموعة من الفنانات اللاتي حضرن حفل زفاف عقب حضورهن تشييع جثمان الفنان الراحل سمير غانم الأمر الذي دعا العديد من الجمهور لانتقادهن، ومنهن يسرا ولبلبة.