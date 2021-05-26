فن ومشاهير

قناة خاصة على "يوتيوب" لأغاني محمد عبده

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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أبرمت شركة "روتانا للصوتيات والمرئيات" ممثلة في رئيسها التنفيذي سالم الهندي، عقداً حصرياً مع الفنان السعودي الكبير محمد عبده.

وذلك لمواكبة كل ما هو جديد في عالم وسائل التواصل السمعي والبصري في ظل التطور التكنولوجي الذي يشهده المجال الموسيقي لتصل كل أعماله للجمهور في أي مكان بالعالم بأسرع وقت.

ويتضمن العقد استثمار وتوزيع كافة الأعمال الغنائية والإصدارات القديمة والجديدة، وبث وتحميل المحتوى الغنائي عبر قناة خاصة على "يوتيوب"، علاوة على توزيعها لكافة التطبيقات وشركات الهاتف المحمولة وغيرها.

وأبدى عبده سعادته بالعقد الجديد، مؤكداً ثقته في الشركة وعلاقته الوطيدة برئيسها سالم الهندي، مشدداً على أن كل ما يقدم عليه يصب في صالح جمهوره وطرق تواصله معهم.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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