شكرا لقرائتكم خبر عن سمية الخشاب تكشف كواليس كليب أوعدك مع عمر كمال .. اعرف الحكاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت النجمة سمية الخشاب لـ"الخليج 365"، إنها انتهت من تصوير كليب "أوعدك" مع مطرب المهرجانات عمر كمال، وهو أول مهرجان تقدمه، من كلمات وألحان أحمد أوسه، وتوزيع إسلام ساسو، واستايلست إيهاب العادلى، وتصميم أزياء شريف نصر.



سمية الخشاب وعمر كمال

وأضافت سمية الخشاب أن الأغنية خفيفة وكوميدية إلى حد كبير، وتدور قصتها حول أن عمر كمال يطلب يدها وهي تطلب منه العديد من الطلبات لتحقق أحلامها سواء في شراء سيارة حمراء وغيرها من الأشياء، ومن المقرر طرح الكليب خلال أيام.

وتقول كلمات الديوعمري في يوم ياحبيبتي مخونك..هفضل جمبك بقي واصونك..بعشق اسمك كلك لونك..لما تبوصيلي بقي بعيونك.



سمية الخشاب وعمرو كمال على بوستر اغنية اوعدك

وقدمت النجمة سمية الخشاب، فى موسم دراما رمضان المنقضى مسلسل "موسى"، من بطولة كل من محمد رمضان، عبير صبرى، رياض الخولى، سيد رجب، صبرى فواز، منذر رياحنة، هبة مجدى، فريدة سيف النصر، عارفة عبد الرسول، أمير صلاح الدين، ضياء عبد الخالق وعدد آخر من الفنانين، وتأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج محمد سلامة وإنتاج شركة سينرجى