شكرا لقرائتكم خبر عن القائمة الكاملة لأبطال فيلم"200 جنيه"مع إسعاد يونس ونيللى كريم وخالد الصاوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل صناع فيلم "200 جنيه" التحضيرات الأخيرة لاستكمال التصوير فى الديكورات الخاصة بالعمل، وذلك بعد إبرام التعاقدات مع الفنانين المشاركين فى البطولة وعلى رأسهم إسعاد يونس ونيللى كريم وخالد الصاوى، عمرو عبد الجليل، محمد فراج، وإسعاد يونس، هانى رمزى، أحمد رزق إضافة إلى النجمة نيللى كريم التى تجسد دور راقصة فقيرة وتعانى العديد من المشاكل والمواقف الصعبة.

ومن جانبه انتهى الفنان هانى رمزى من تصوير جميع مشاهده حيث يجسد دور عامل بنزينة، وتمر حياته بالعديد من الأزمات ويحاول حلها فى إطار تشويقى خلال أحداث العمل الذى يكتبه أحمد عبدالله ويخرجه محمد أمين ومقررعرضه خلال الفترة المقبلة.

وتدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي حول 200 جنيه تنتقل من شخص إلى آخر، من مختلف الطبقات الاجتماعية وأماكن المعيشة ولكن تربطهم هذه العملة الورقية، فيما يتنقل العمل بين مجموعة قصص مختلفة.



خالد الصاوى



احمد رزق



هانى رمزى



عمرو عبد الجليل