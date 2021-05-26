قبل نقله إلى دار الشفاء.. تفاصيل الحالة الصحية للفنان شريف دسوقي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

خضوع الفنان شريف دسوقي صباح أمس لجراحة بتر القدم اليسرى، بإحدى المستشفيات في الإسكندرية، حظى باهتمام واسع قبل إعلان وزارة الصحة عن نقله للعلاج في مستشفى دار الشفاء، وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وكشفت آمال النجار "المتابعة لحالة الفنان شريف دسوقي"، في تصريح خاص لموقع "الخليج 365",:" أن الفنان شريف دسوقي لم يعد إلى منزله كما تردد، إذ كان أمس الثلاثاء تحت الملاحظة بالمستشفى، بعد خضوعه للجراحة على يد د. سامي زقيلح".

وعن معرفة الفنان بمدى الاهتمام الذي حظت به حالته، قالت :"ليس بعد، فهو مازال تحت تأثير الجراحة".

وكانت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، قد أعلنت أنه جارِ نقل الفنان شريف دسوقي من أحد المستشفيات بمحافظة الإسكندرية، إلى مستشفى دار الشفاء بالقاهرة لاستكمال علاجه على نفقة الدولة، وذلك وفقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتقديم كافة سبل الرعاية الطبية اللازمة له.

ونقلت وزارة الصحة عبر صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك، أن الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمي للوزارة، أوضح أنه جار نقل الفنان شريف دسوقي بواسطة سيارة إسعاف مجهزة وفريق من المسعفين، مؤكدًا أنه سيتم مناظرة حالته الصحية فور وصوله مستشفى دار الشفاء من قبل فريق طبي يضم استشاريين في تخصصات الجراحة العامة، وجراحة الأوعية الدموية، والباطنة، وأمراض السكر، وإجراء كافة الفحوصات الطبية لاستكمال علاجه على نفقة الدولة.

وأكد "مجاهد" أن الدكتورة هالة زايد تتابع تطورات الحالة الصحية للفنان شريف دسوقي عن كثب وما يتم تقدميه من خدمات طبية له، وكذلك الاطلاع على التقارير الخاصة بالحالة الصحية له بشكل دوري.

وخضع الفنان شريف دسوقي لجراحة بتر القدم اليسرى، من أسفل الركبة إثر معاناته من القدم السكري.