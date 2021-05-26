إليسا تهنئ الشعب الأردني بعيد الاستقلال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

هنأت المطربة اللبنانية إليسا الشعب الأردني بعيد الأستقلال الـ57، الذي وافق أمس 25 مايو الجاري.

ونشرت إليسا علم دولة الأردن، عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر"، علقت :" كل التقدير والحب للأردن بعيد الاستقلال الـ ٧٥ وأتمنى أن يبقى هذا البلد الحبيب مزدهرا وآمنا وأن يكون أهله بخير وطمأنينة".

ومن ناحية أخرى أطلقت الفنانة اللبنانية إليسا أغنية جديدة بعنوان "يا عم سلامتك"، رمضان الماضي، عبر قناتها الرسمية على "يوتيوب"، وهي إهداء إلى مستشفى سرطان الأطفال، وحمل الكليب طابع مليء بالفرح تعاونت فيه مع عدد من الأطفال بلفتة مميزة.

الأغنية من كلمات هاني عبد الكريم، ألحان محمد يحيى، توزيع تميم وإخراج سليم الترك