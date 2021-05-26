اتهامات ونفي.. ماذا حدث بعد بتر قدم شريف دسوقي؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

"بتر قدم الفنان شريف دسوقي".. جملة شكلت صدمة كبيرة لدى الجميع وأثارت جدلًا واسعًا في الوسط الفني وعلى منصات مواقع التواصل الاجتماعي، لا سيما وأن الفنان الشهير ظهر أكثر من مرة مؤخرًا وأكد إنه يواصل عمله الفني وهو مريض، وأن له مستحقات مالية لم يحصل عليها حتى الآن.

ويستعرض "الخليج 365"، في السطور التالية تفاصيل ما حدث عقب بتر قدم شريف دسوقي:

البداية

بدأت الأزمة في منتصف مارس الماضي، حينما انطلقت شائعة إيداع شريف دسوقي في مصحة نفسية لتلقي العلاج، منتصف مارس الماضي، وحرص على نفيها من خلال تصريح خاص لـ"الخليج 365"، مؤكدًا أنه يعاني من الإصابة في قدمه، قائلًا: "أنا مُهدد بسرطان من الدرجة الأولى في الجلد، وشبه غرغرينا، ورغم كل ده بنزل شغلي عادي".

ثم ظهر دسوقي مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية" الذي يعرض عبر شاشة "MBC مصر"، وكشف خلال اللقاء عدد من الحقائق أبرزها شائعة هروبه من مصحة نفسية وبحث أسرته عنه، مؤكدًا أنها شائعة عارية تمامًا عن الصحة.

كما تحدث عن شائعة أخرى أُطلقت عليه وهي أنه يُطرد من المسلسلات لأنه يأتي موقع التصوير مخمور وسكران، قائلًا وهو يبكي: "الظلم وحش وعيب يتقال عليّا إني رحت مصحة نفسية، وعمري ما دخلت اللوكيشن سكران، أنا كنت بساعد العمال ينظموا الديكور".

بدرية طلبة

كشفت الفنانة بدرية طلبة في الساعات الأولى من صباح اليوم عن بتر قدم شريف دسوقي، من خلال حسابها بـ"فيسبوك"، إذ قالت: "عن تجربة عيشتها مع بابا الله يرحمه صعب قوي بني آدم يفوق من البنج يلاقي جزء من جسمه مبتور وخصوصا رجليه ربنا يصبرك ياشريف ويقوي قلبك ويتم شفاء علي خير".

وأضافت في تصريح خاص لـ"الخليج 365" إن شريف دسوقي حالته الصحية مستقرة الآن مؤكدة إنه خرج من غرفة العمليات متمنية له الشفاء العاجل.

كما كتبت "بدرية" عبر "فيسبوك"،: "للناس اللى بتتصل وبتبعت رسايل علشان تطمن علي الفنان شريف دسوقى (سبعبع) كان فيه جرح في رجله الشمال وهو مريض سكر حالته ساءت جدا وبعد الفحوصات والأشعة والتحاليل قرر الدكتور بتر الرجل من تحت الركبة وهو خرج من أوضة العمليات وحالته مستقرة الحمد لله أدعوله ربنا يتم شفاه علي خير".

مصطفى درويش يتهم النقابة بالتقاعس

كتب الفنان مصطفى درويش منشورًا عبر صفحته بموقع "فيسبوك"، تحدث خلاله عن بعض الأمور المتعلقة ببتر قدم الفنان شريف دسوقي.

وكتب "درويش"، عبر حسابه بموقع "فيسبوك": "لا حول ولا قوة إلا بالله اللي حصل لشريف دسوقي ده حرام حسبي الله ونعم الوكيل في اللي كان السبب، لو كان حد وقف من النقابة اتحرك قبل ما يتعمل فيه الكارثة دي كان اتلحق".

وتابع: "بس للأسف النقابة قالت لبدرية طلبة لما استنجدت بيهم أصله مش عضو عامل فمش هينفع النقابة نفسها تساعد لأن ده قانون بس هنبعت مساعدة شخصية طبعًا كتر خيركم وده قانون وعلى راسنا بس طيب كنتم روحوا هاتوه وقولوا لينا ما كل المنتجين والممثلين معاهم فلوس يا جدعان وكله هيساعده ومحدش هيتأخر حتى كنا شوفنا حل قبل ما تحصل فيه الكارثة دي و يقطعوا رجله، ويترمي في مستشفى أقل ما يقال عنها تحت السلم".

وأضاف: "بجد اللي حصل ده حرام، حقك عليا يا شريف سامحني والله ما كنت أعرف أنك في الحالة دي حقك عليا والله وقدام الجميع، والله ما هسيبك لحد ما أموت أنت مسؤول مني مسئولية كاملة حقك عليا وحقك علينا كلنا،".

واستطرد: "الأستاذ جمال العدل اتكفل بمصاريف المستشفى والعلاج، وأفراد العصابة كلها متكفلة بكل حاجة، والأستاذة كاملة جابتله طرف صناعي من أحسن شركة للأطراف الصناعية، شكرً بدرية طلبة انتي بميت راجل انتي وناس اسكندرية".

ثم قام درويش بتعديل منشوره وأضاف: "دكتور أشرف زكى تواصل معايا وفهمني الموقف وأنا متفق معاه جدا والنقابة متكفلة بمصاريف المستشفى".

رد النقابة

تواصل الخليج 365 مع الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية للرد على ما قاله "درويش"، والوقوف على تفاصيل الأمر فقال: "ما حدث هو أن بدرية طلبة تواصلت معنا وطلبت جواب تحويل من النقابة وهذا مخالف للقانون لأن شريف دسوقي عضو منتسب، فأخبرتها أن أمر الجواب لا يمكن حدوثه ولكن النقابة ستتصرف ولم أقل لها جملة مساعدة".

وتابع: "هنفترض أن المبلغ المطلوب مليون جنيه والنقابة معندهاش المبلغ ده، فأنا في اللحظة دي أرسلت رسالة على جروب الأسرة الفنية الذي يحتوي على العديد من الفنانين وأقولهم أنا محتاج كذا".

وأضاف: "الأسرة الفنية جاهزة تتكفل بيه أنا كنقيب لما أكلم أي فنان هيصدقني أنا لما أكلم فنان وأقوله أنا عايز كذا هيبعت وكلهم بيساعدوا ومبيتأخروش، وبالفعل وأنا بكتب الرسالة ولسة مكملتهاش في فنانة مش هقدر أقول اسمها كانت محولة لي الفلوس"، مضيفًا: "النقابة لم ولن تتقاعس في الوقوف بجانب أي فنان".

واختتم نقيب الممثلين حديثه قائلًا: "لما الفنانين بيشاركوا في حاجة زي دي بتكون بإسم النقابة مش بإسم حد، مقدرش أروح أقول لفلان أن الفنان كذا باعتلك دول نفترض إنه مش عايز مساعدة من فلان ده".

وأكد زكي على اهتمام النقابة بكافة الممثلين الأعضاء وغيرهم: "ساعات بيكون في فنانين محتاجين مساعدة وهما مش أعضاء والنقابة مبتسبهمش وبتتواصل مع الفنانين وبنوفرله كافة احتياجاته".

شريف دسوقي من مواليد الإسكندرية، أخرج عددًا من المسرحيات منها مسرحية "ليس إلا" التي قدمها مع فرقة "براح"، وتميز في فن الحكي حتى وصل لدرجة "حكاء"، مما ساعده على الارتجال ضمن أحداث "ليل خارجي" 2018 والذي فاز عنه بجائزة أفضل ممثل بمهرجان القاهرة السينمائي.

وحقق شريف دسوقي نجاحا كبيرا في موسم رمضان 2020 من خلال تجسيده شخصية "سبعبع" في مسلسل "بـ100 وش" مع نيللي كريم وآسر ياسين.

يذكر أن آخر أعمال الفنان شريف الدسوقي فيلم "وقفة رجالة" مع النجوم ماجد الكدواني، بيومي فؤاد، سيد رجب، ومحمد سلام، من تأليف هيثم دبور، وإخراج أحمد الجندي.

كما شارك في رمضان المنصرم في مسلسل "نجيب زاهي زركش" مع الفنان يحيى الفخراني.