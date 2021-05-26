ولية عهد السويد الأميرة "فيكتوريا" تحضر اجتماعا في متحف نورديسكا

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 26 مايو 2021 10:41 صباحاً - حضرت الأميرة "فيكتوريا" ولية عهد السويد ودوقة فاسترجوتلاند الاجتماع السنوي لجمعية أصدقاء متحفي نورديسكا وسكانسن والذي عقد في متحف نورديسكا- أكبر متحف للتاريخ الثقافي في السويد - في ستوكهولم.



جمعية أصدقاء متحفي نورديسكا وسكانسن

الأميرة فيكتوريا وزوجها الأمير دانيال ويستلينج وأطفالهما الأميرة إستل والأمير أوسكار - الصورة من حساب princess Victoria of Sweden على إنستغرام



وبحسب موقع "New my royals" تأسست الجمعية عام 1918 ، وتهدف إلى دعم وتعزيز ونشر المعرفة حول عمليات المؤسستين. تعمل الجمعية غير الربحية بروح مؤسس المتحف "أرتور هازليوس" حيث كان شعاره "اعرف نفسك" ، مما يعني أن البشرية يمكن أن تكتسب فهمًا لنفسها بناءً على تاريخها.

وتذهب أرباح الجمعية نحو دعم المشاريع في متحف نورديسكا وسكانسن، والقيام بعمليات بناء حياة مهنية.

وتُعد ولية العهد الأميرة "فيكتوريا"عضو فخري أول في الجمعية منذ عام 1997.



الأميرة "فيكتوريا"

الأميرة فيكتوريا وزوجها الأمير دانيال ويستلينج- الصورة من حساب princess Victoria of Sweden على إنستغرام



ولدت الأميرة "فيكتوريا" في 14 يوليو سنة 1977. درست لمدة عام (1996-1997) في الجامعة الكاثوليكية للغرب في أنجيه بفرنسا، وشاركت في فصل الخريف من عام 1997 في برنامج خاص تابع لأعمال البرلمان السويدي.

من 1998 إلى 2000 ، أقامت "فيكتوريا" في الولايات المتحدة، حيث درست مواضيع مختلفة في جامعة ييل، نيو هيفن، كونيتيكت.

في يونيو 2009، تخرجت بدرجة البكالوريوس في الآداب من جامعة أوبسالا بالسويد. وهي تتحدث السويدية والإنجليزية والفرنسية والألمانية.

تزوجت من الأمير "دانيال ويستلينج" في 19 يونيو عام 2010 وتم تحديد موعد الزفاف في كاتدرائية ستوكهولم في الذكرى الرابعة والثلاثين لزواج والديها. خاتم خطوبتها يتميز بماسة سوليتير مستديرة بقطع لامع مثبتة على ذهب أبيض.

فى 23 فبراير 2012 ، أنجبت "فيكتوريا" الأميرة "إستل" دوقة أوسترجوتلاند. وفي 2 مارس 2016 وُلد طفلهما الثاني الأمير "أوسكار"، دوق سكان.



الأميرة "فيكتوريا" ولية العهد

الأميرة فيكتوريا عند متحف نورديسكا- الصورة من موقع New my royals



الأميرة "فيكتوريا" هي الوريث الظاهر للعرش السويدي. بصفتها الابنة الكبرى للملك "كارل السادس عشر جوستاف". إذا اعتلت العرش كما هو متوقع ، فستكون رابع ملكة في السويد والأولى منذ عام 1720 بموجب قانون الخلافة السويدي لعام 1979، وهو أول قانون في أوروبا الغربية يتم اعتماده البكورة الملكية المطلقة مما يعنى أن العرش سوف يرثه الابن الأكبر للملك بغض النظر عن الجنس. اعترض الملك "كارل السادس عشر جوستاف" على الإصلاح بعد حدوثه - ليس بسبب دخول النساء في خط الخلافة ، ولكن لأنه كان منزعجًا من تجريد ابنه من مكانة ولي العهد التي كان يحملها منذ ولادته.

قبل هذا التغيير الدستوري، كان الوريث الظاهر للعرش هو شقيقها الأصغر "كارل فيليب" وهو الآن الرابع في ترتيب ولاية العرش بعد "فيكتوريا" وأطفالها.

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