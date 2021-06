إنجازات بارزة في حفل توزيع جوائز بيلبورد الموسيقية لعام 2021

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 26 مايو 2021 10:41 صباحاً - انطلق حفل توزيع جوائز بيلبورد للموسيقى لعام 2021 Billboard Music في مسرح مايكروسوفت بأداء في الهواء الطلق في لوس أنجلوس بسبب جائحة فيروس كورونا المستمرة حيث اجتمع الجمهور بالأقنعة فى الخارج.

"ذا ويكند" يحصل على أكبر عدد من الجوائز

وبحسب موقع "ديلي ميل" فاز "آبل تيسفاي" الشهير بـ "ذا ويكند" بالجائزة الأولى لأفضل 100 فنان، بعد أن تم تجاهله من قبل من قبل جراميز ، والتى أعطت ألبومه الناجح After Hours صفرًا من الترشيحات ، مما دفعه إلى مقاطعة الحفل. لكن حظه تغير عندما فاز أيضًا بالجائزة النهائية ، Top Artist ، واكتسح بـ 10 انتصارات مذهلة، بما في ذلك سبع جوائز قبل بدء البث.

ظهور الفنانين مع أبنائهم

وفاز "بوب سموك" بخمس مرات، بما في ذلك أفضل فنان جديد. BTS وBad Bunny حصل كل منهما على أربعة جوائز. كما تم تكريم "بينك" كأيقونة حيث قدمت أداءً رائعًا لأغنيتها الأخيرة Cover Me In Sunshine مع ابنتها "ويلو ساج هارت".

تم أيضًا تكريم الفنان "دريك" كفنان العقد الذي ظهر مع ابنه "أدونس"، و"ترى ثا تروث" بصفتها صانعة التغيير.

ضيف الحفل

استضاف الحفل "نيك جوناس" حيث احتفظ بواجبات الاستضافة على الرغم من إصابته فى ضلوعه مؤخرًا.

وفيما يلي قائمة الفائزين بجوائز البيلبورد لعام 2021

أفضل ألبوم

الفائز: Shoot for the Stars، Aim for the Moon لـ"بوب سموك"

أفضل ألبوم R & B(من أنواع الموسيقى الشعبية)

الفائز "ذا ويكند": After hours

أفضل ألبوم راب

الفائز: ألبوم Shoot for the Stars، Aim for the Moon

أفضل ألبوم ريفي

الفائز: Dangerous: The Double Album للمغني "مورجان والين".

أفضل ألبوم روك

الفائز: Tickets to My Downfall للمغني "ماشين جن كيلي"

أفضل ألبوم لاتيني

الفائز: الألبوم الإسباني Las que no iban a salir للمغني "باد بوني"

أفضل ألبوم رقص/ إلكتروني

الفائز: "ليدي غاغا" Chromatica

أفضل أغنية

الفائز: Blinding Lights لـ"ذا ويكند".

أفضل أغنية بث

الفائز: أغنية DaBaby لـ"رودي ريتش"

الأغنية الأكثر مبيعًا

BTS – الفائز: أغنية Dynamite لفرقة BTS

أفضل أغنية راديو

الفائز: أغنية Blinding Lights لـ"ذا ويكند".

أفضل تعاون (تم تصويت المعجبين)

الفائزان: "جابي باريت" مع "تشارلي بوث" لأغنية I Hope

أفضل أغنية R & B

الفائز: أغنية Blinding Lights لـ"ذا ويكند"

أفضل أغنية راب

الفائز: أغنية DaBaby لـ"رودي ريتش"

أفضل أغنية ريفية

الفائز: أغنية I Hope لـ"جابي باريت"

أفضل أغنية روك

الفائز: أغنية بانج لـ" AJR"

أفضل أغنية لاتينية

الفائز: أغنية داكيتي لـ"باد بوني" و"جاي كورتيز".

أفضل أغنية راقصة / إلكترونية

الفائز: أغنية SAINt JHN- Roses

أفضل أغنية مسيحية

الفائز: Elevation Worship مع براندون ليك "Graves Into Gardens"

أفضل فنان راقص/ إلكتروني

الفائز: ليدي غاغا

أفضل فنان

الفائز: "ذا ويكند"

أفضل فنان جديد

الفائز: "بوب سموك"

كبار الفنانين الذكور

الفائز: "ذا ويكند"

أفضل فنانة

الفائزة: "تايلور سويفت"

أفضل مجموعة / ثنائي

الفائز: BTS

أفضل فنان لأغاني البث

الفائز: "دريك"

أفضل فنان مبيعًا للأغنية

الفائز: "جاستن بيبر"

أفضل فنان لأغاني الراديو

الفائز: "ذا ويكند"

أفضل فنان اجتماعي (تم التصويت بواسطة المعجبين)

الفائز: BTS

أفضل فنان لموسيقى R & B

الفائز: ذا ويكند

أفضل فنانة لموسيقى R & B

الفائزة: "دوجا كات"

أفضل فنان راب

الفائز: "بوب سموك"

أفضل فنانة راب

الفائزة: "ميجان ثاي ستاليون"

أفضل فنان لموسيقى الريف

الفائز: "مورجان والن"

أفضل فنانة لموسيقى الريف

الفائز: "جابي باريت"

أفضل ثنائي/ مجموعة لموسيقى الريف

الفائز: "فلوريدا جورجيا لاين"

أفضل فنان موسيقى الروك

الفائز: "ماشين جن كيلي"

أفضل فنان لاتيني

الفائز: "باد بوني"

أفضل فنانة لاتينية

الفائزة: "كارول جي"

أفضل مجموعة / ثنائية لاتينية

الفائز: أسلابون أرمادو