سيف نبيل يكشف مواصفات فتاة أحلامه.. وما علاقة نادين نجيم؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أكد النجم العراقي، سيف نبيل، أنه أنه ليس مغرماً بالوقت الحالي، لأنه مشغول بأغانيه وأعماله الجديدة والسفر، مشدداً على أنه إنسان هين، وليس صعباً، لكنه يحب النظام والقواعد بالحياة.

وأوضح سيف نبيل في تصريحات تلفزيونية أن أهم المواصفات التي يحب أن تتوافر في فتاة أحلامه، هي أن تكون مثقفة وجميلة وواعية وراقية وقائدة.

ورفض سيف نبيل الكشف عن أكبر مبلغ مالي حصل عليه في حفل غنائي، مؤكداً أنه لا يحب الإجابة عن أسئلة تخص المال.

ولفت إلى أنه سيكون سعيداً لو قام بعمل “دويتو” مع النجمتين الشابتين العراقيتين: شذى حسون، ورحمة رياض، ولا يفضل واحدة منهما على الأخرى، بينما لو قام بدخول عالم التمثيل يحب التمثيل أمام الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم.