محمد المجذوب يُطلق “عشر قلوب”.. ويخوض تجربة التلحين للمرة الأولى

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــرد: أطلق النجم محمد المجذوب أغنيته المصورة الجديدة بعنوان “عشر قلوب”، من إنتاج شركة “Universal Music MENA”.

ويخوض محمّد المجذوب، من خلال “عشر قلوب”، تجربة التلحين للمرة الأولى، والأغنية رومانسية إيقاعية من كلمات مازن ضاهر، وألحان محمد المجذوب، وتوزيع ماجد ضاهر، وميكس وماستريتغ محمد مقهور.

وعبر المجذوب عن سعادته الكبيرة بطرح أغنيته المُنفردة الجديدة “عشر قلوب”، قائلاً: “بعد النجاح الكبير الذي حققته أغنية (الحبّ الحبّ)، كان لابد من تقديم عمل مُختلف وجديد من حيث الإيقاع والأفكار اللحنية والنمط الموسيقي، مع الحفاظ على هويتي الفنية”.

وتابع: “هذه الأغنية لها خصوصيّتها؛ كوني أقدم من خلالها للمرة الأولى اللهجة البيضاء القريبة من اللون العراقي، والتي لطالما أردت غناءها، أضف إلى ذلك كونها تجربتي الأولى في عالم التلحين؛ إذ أحببت هذه المرة أن أعبر عن جزءٍ من ذاتي من خلال هذه الأغنية، وكان لديَّ تصور واضح للحن الذي أريده، ما شكل تحدياً كبيراً بالنسبة لي”.

تمّ تصوير أغنية “عشر قلوب” على طريقة الفيديو كليب في لبنان، في تعاون هو الثاني مع المُخرج كفاح بلاني، الذي قدم المجذوب بصورة جديدة وأسلوب مُختلف.