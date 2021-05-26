إيمان العاصي تدعو لدلال عبدالعزيز: "ربنا يطبطب على قلبك"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - حرص عدد من الفنانين المصريين والعرب على توجيه رسائل وأدعية خاصة للفنانة المصرية دلال عبدالعزيز التي ترقد بإحدى مستشفيات مصر.

بدورها، وجهت الفنانة إيمان العاصي رسالة دعم للنجمة دلال عبد العزيز مطالبة جمهوها بالدعاء لها بالشفاء العاجل.

ونشرت العاصي صورة للنجمة دلال عبد العزيز عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "أنستقرام" وعلّقت قائلة: "بحبك جداً وبدعيلك من قلبي ربنا يشفيكي و يعافيكي ويطبطب على قلبك إنت وبناتك يارب".

وما زالت الفنانة دلال عبد العزيز لا تعلم حتى الآن، بوفاة زوجها الفنان سمير غانم، الذي توفي الخميس، عن عمر ناهز الـ84 عاماً، بمستشفى "الصفا"، إذ أخفى الجميع عنها الخبر، حفاظاً على صحتها ونفسيتها.

وكشف مصدر طبي أن الفنانة دلال عبدالعزيز تسأل الممرضين باستمرار عن زوجها وحالته، وأنها تريد مقابلة بناتها، خاصة أنها ممنوع عنها الزيارة؛ بسبب فيروس كورونا، وفقاً لصحيفة "النبأ".

وتابع المصدر أن الأطباء والممرضين يحاولون طمأنتها على بناتها، ومنعوا إخبارها بوفاة "سمير" حالياً، لكنهم قالوا لها إن حالته، كما هي، ليست جيدة، تمهيداً لإخبارها بالحقيقة في وقت قريب.