شكرا لقرائتكم خبر عن الممثلة نوما دومزوينى تقف أمام النجم ليام نيسون فى فيلمه الجديد Retribution والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وقع الاختيار على الممثلة نوما دومزويني لتقديم دورالبطولة أمام الممثل ليام نيسون في فيلم الإثارة الجديد Retribution، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "deadline".

وتنضم دومزويني إلى فريق عمل الفيلم الذي سيبدأ تصويره في برلين الشهر المقبل، لتلعب دور عميلة في الإنتربول في عملية البحث لتعقب شخصية نيسون مسؤول تنفيذي مصرفي تتعرض حياته للاضطراب عندما يتم وضع قنبلة داخل سيارته معه هو وعائلته.



Retribution

الفيلم الجديد يعد نسخة جديدة للفيلم الإسباني El Desconocido، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "deadline"، كما يقوم المخرج نيمرود أنتال بالإخراج ، ويقوم أندرو رونا وأليكس هاينمان، شريكا The Picture Company، بالإنتاج مع Jaume Collet-Serra و Juan Sola. Pic.

كما يظل ليام نيسون واحد من أفضل ممثلى أفلام الأكشن، رغم سنه الكبير، حيث قدم خلال مشواره أعمال مثل taken، كما شارك فى ثلاثية باتمان وغيرها من أهم أعمال الأكشن بعالم هوليود إلا أنه مؤخراً وفقاً لتقرير نشره موقع الديلى ميل أكد خططه نحو اعتزال عالم الأكشن بعد فيلمين يصورهما هذا العام حالة استكمالهما سيبتعد عن الأكشن، متمنياً ألا يعطل فيروس كورونا أيام من تلك المشاريع.

ليام نيسون أكد أنه سيتم عامه الـ 69 في شهر يونيو المقبل وبالتالى إذا أنهى العام بصحة جيدة ولم يفارق الحياة، فسيتخذ قراره بالابتعاد عن عالم الأكشن نهائياً، مؤكداً أن هذا الأمر لن يثير استياء أو غضبه، مشيرا إلى أن حقق جميع أحلامه.

جدير بالذكر أن آخر أفلام الممثل ليام نيسون هو بطولته لفيلم "Honest Thief" والذى شهد مشاركة لكلاً من كيت والش، جيفير دونوفان، وإخراج مارك ويليامز، الذي شارك في تأليفه مع ستيف ألريش.