محمد رشاد عن أزمة شريف دسوقي: المرض ده ابتلاء من ربنا

محمد اسماعيل - القاهرة - دعم المطرب محمد رشاد الفنان شريف دسوقي بعد إجرائه عملية جراحية مؤخرًا أسفرت عن بتر قدمه.

وكتب "رشاد"، عبر حسابه بموقع "إنستجرام": "أكيد المرض إبتلاء من ربنا عشان يقيس قوة صبرك و رضاك بأمر الله، بس انت قدها يا أستاذ شريف يا فنان يا كوميديان يا كبير ربنا يتم شفاك علي خير وترجعلنا تسعدنا تاني يا أحلى سبعبع".

شريف دسوقي من مواليد الإسكندرية، أخرج عددًا من المسرحيات منها مسرحية "ليس إلا" التي قدمها مع فرقة "براح"، وتميز في فن الحكي حتى وصل لدرجة "حكاء"، مما ساعده على الارتجال ضمن أحداث "ليل خارجي" 2018 والذي فاز عنه بجائزة أفضل ممثل بمهرجان القاهرة السينمائي.

وحقق شريف دسوقي نجاحا كبيرا في موسم رمضان 2020 من خلال تجسيده شخصية "سبعبع" في مسلسل "بـ100 وش" مع نيللي كريم وآسر ياسين.

يذكر أن آخر أعمال الفنان شريف الدسوقي فيلم "وقفة رجالة" مع النجوم ماجد الكدواني، بيومي فؤاد، سيد رجب، ومحمد سلام، من تأليف هيثم دبور، وإخراج أحمد الجندي.

كما شارك في رمضان المنصرم في مسلسل "نجيب زاهي زركش" مع الفنان يحيى الفخراني.