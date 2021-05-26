بالبيجامة.. ناهد السباعي تحتفل بعيد ميلادها

محمد اسماعيل - القاهرة - احتفلت الفنانة ناهد السباعي بعيد ميلادها من خلال نشر مجموعة صور عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، ظهرت خلالها بالبيجامة في غرفتها.

وعلقت "ناهد"، على الصور قائلة: "شكرا على عيد الميلاد الجميل ده، مفيش أي كلام يقدر يوصف سعادتي".

يذكر أن آخر أعمال الفنانة ناهد السباعي مسلسل "النهاية"، الذي عرض عام الماضي، وهو من بطولة يوسف الشريف، عمرو عبد الجليل، أحمد وفيق، سهر الصايغ، ومن إخراج ياسر سامي.

كما شاركت "السباعي" في مسلسل "في بيتنا روبوت"، كضيفة شرف، العمل بطولة شيماء سيف، عمرو وهبة، هشام جمال، ليلى أحمد زاهر، دلال عبد العزيز، من إخراج وليد الحلفاوي.