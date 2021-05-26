هاني رمزي يوجه رسالة لـ بشرى بعد حضورها مسرحية "أبو العربي"

محمد اسماعيل - القاهرة - وجه الفنان هاني رمزي رسالة للفنانة بشرى بعد حضورها مسرحية "أبو العربي"، التي تعرض حاليًا.

ونشر "رمزي"، صورة له رفقة بشرى وداليا البحيري ومحمد جمعة عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلق: "نورتينا يا بوشبوش وفرحتي أبو العربي جدا بحضورك وربنا يديم الصداقة والمحبة يا أجدع بشرى في الدنيا".

مسرحية "أبو العربي" من إخراج تامر كرم، تأليف محسن رزق، بطولة هاني رمزي، داليا البحيري، أحمد فتحي، محمد جمعة، حجاج عبدالعظيم، ليلى عز العرب، عمرو عبد العزيز، ومن إنتاج شركة Sea Cinema وتي كا برودكشن للمنتج تامر كرم.