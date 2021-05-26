شكرا لقرائتكم خبر عن محمد التاجى يشارك يحيى الفخرانى فى مسرحية "ليلة من ألف ليلة " والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشارك الفنان محمد التاجى في مسرحية "ليلة من ألف ليلة" مع النجم يحيى الفخرانى، والمقرر إعادتها مع مسرح القطاع الخاص خلال الفترة المقبلة، وذلك بعدما قدمها الفخرانى علي خشبة المسرح القومي مع المخرج الراحل محسن حلمي وإنتاج البيت الفني للمسرح على مدار 3 سنوات بداية من 2015، وأفادت مصادر مؤخرا لـ"الخليج 365" أن من المرشحين للبطولة فى العرض الجديد محمد الشرنوبي والمطربة جنات.

هذه ليست المرة الأولى التي يعيد فيها النجم يحيي الفخراني أعماله المسرحية وينقلها من مسرح الدولة لمسرح القطاع الخاص فقد أعاد من قبل مسرحية "الملك لير" فبعدما قدمها علي المسرح القومي من إخراج المخرج الكبير الراحل أحمد عبد الحليم أعاد تقديمها مرة أخري بمخرج جديد في مسرح القطاع الخاص .

مسرحية "ليلة من ألف ليلة" من تأليف بيرم التونسي ولحنها أحمد صدقى فى العصر الذهبى لفن الأوبريت، وتدور قصتها حول الشحات (يحيى الفخراني) الذي يتسول بصحبة ابنته من خلال الغناء في الشوارع، حيث يتولى الخليفة الحكم في سن صغيرة بعد مقتل أبيه، ويقع الخليفة في حب ابنة الشحات، يتنكر الخليفة في شخصية ابن الجنايني وتقع الفتاة في حبه دون أن تعرف حقيقة منصبه الكبير، وفي المقابل تتعرف زوجة الوزير وهي امرأة لعوب على الشحات دون أن تعلم حقيقته وحقيقة وضعه المادي والاجتماعي، حيث تنخدع في ملابسه المهندمة التي كان زوجها الوزير قد أعطاها له من قبل