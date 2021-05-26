شكرا لقرائتكم خبر عن عرض أوبرا عايدة " الجمعة والسبت " القادمين على مسرح النافورة بالأوبرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد دار الأوبرا المصرية يومي الجمعة والسبت بمسرح النافورة يومى الجمعة والسبت 28 و 29 مايو الجارى، عرض أوبرا "عايدة" لفيردى في السابعة مساءً وذلك بمشاركة فرقة أوبرا القاهرة وأوركسترا أوبرا القاهرة وفرقة باليه أوبرا القاهرة. وكورال أوبرا القاهرة، ويقدمها أستاذ كورال كارمين كولانجيلى وتصميم رقصات ارمينيا كامل وتصميم ديكور محمد عبد الرازق وتصميم إضاءة ياسر شعلان وقيادة اليو اورتشيولو ومن إخراج هشام الطلى وإشراف فنى الدكتورة إيمان مصطفى.

وفي سياق متصل يشهد مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية استعدادات كبيرة لحفل الموسيقار الكبيرعمر خيرت، والمقرر إقامته يوم 30 و31 شهر مايو الجاري، وسوف يُقام الحفل باتباع إرشادات التباعد الاجتماعي وكل إجراءات الأمن والسلامة الاحترازية والتعقيم للحماية من فيروس كورونا.

ومن المقرر أن يقدم الموسيقار عمر خيرت خلال الحفل، أهم مؤلفاته خلال مشواره الفنى، ومنها، "صابر يا عم صابر، البخيل وأنا، ليلة القبض على فاطمة، ضمير أبلة حكمت، خلى بالك من عقلك، قضية عم أحمد، مسألة مبدأ، اللقاء الثانى، عارفة، إعدام ميت، غوايش"، وغيرها من الأغانى.